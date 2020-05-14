Медицина

10:06 14.05.2020

Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

1 мин читать
Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

Почти все регионы осуществили выплаты 300% надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за март, а Национальная служба здоровья начала выплаты за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Что касается выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области",- сказал он.

Министр также отметил, что если медики не в штате больницы, но привлекались к лечению пациентов с коронавирусом, они также могут получить доплаты.

"Если мы говорим о медработниках, которые лечат пациентов с COVID-19, то персональный состав этих медработников определяет главврач, который как руководитель медучреждения получает средства за лечение больных, где учтено 300% доплаты медработникам. Главврач определяет какому медработнику что заплатить. В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат – я не вижу в этом проблемы",- сказал министр.

Теги: #медработники #степанов #моз #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:47 14.05.2020
Степанов: в Украине количество выздоровевших впервые превысило количество новых случаев COVID-19

Степанов: в Украине количество выздоровевших впервые превысило количество новых случаев COVID-19

09:46 14.05.2020
В Ивано-Франковске заработало все, что разрешено правительством, кроме стоматологических клиник

В Ивано-Франковске заработало все, что разрешено правительством, кроме стоматологических клиник

09:41 14.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

09:14 14.05.2020
В Украине 422 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 17 новых жертв вируса, активных больных 12675

В Украине 422 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 17 новых жертв вируса, активных больных 12675

08:40 14.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 347 тыс.

08:04 14.05.2020
Covid-19 может стать сродни ВИЧ и никогда не исчезнуть

Covid-19 может стать сродни ВИЧ и никогда не исчезнуть

06:47 14.05.2020
За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных

За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая активного заражения коронавирусом и 12 бессимптомных больных

01:21 14.05.2020
Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

Covid-19 может пополнить список обычных болезней человечества - ВОЗ

01:10 14.05.2020
В Черновицкой области количество заболеваний коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

В Черновицкой области количество заболеваний коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

23:36 13.05.2020
18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

КОРОНАВИРУС ПРЕПАРАТ ИСПЫТАНИЯ

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

БЮДЖЕТ МЕДИЦИНА СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

НСЗУ СТЕПАНОВ МЕДРЕФОРМА МИНЗДРАВ

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медсети, закупщиком медуслуг остается НСЗУ – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Фармак" начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Шмыгаль о закупке Минздравом костюмов биозащиты: если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

Степанов: количество больных пневмонией уменьшилось

Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм ИФА-тестирования

Степанов: 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лексредств для лечения COVID-19

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА