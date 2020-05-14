Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

Почти все регионы осуществили выплаты 300% надбавки медикам, борющимся с COVID-19, за март, а Национальная служба здоровья начала выплаты за апрель, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Что касается выплат зарплат за март: правительство выделило средства. Почти все области, согласно отчетам, выплатили зарплату в полном объеме. Это и Киев, и Киевская область, и Херсонская, и Львовская. Почти все выплатили. Информация уточняется, и я думаю, что сегодня мы скажем по каждой области",- сказал он.

Министр также отметил, что если медики не в штате больницы, но привлекались к лечению пациентов с коронавирусом, они также могут получить доплаты.

"Если мы говорим о медработниках, которые лечат пациентов с COVID-19, то персональный состав этих медработников определяет главврач, который как руководитель медучреждения получает средства за лечение больных, где учтено 300% доплаты медработникам. Главврач определяет какому медработнику что заплатить. В том числе, если с больными коронавирусом работал медик, которого нет в штате этого медучреждения, но есть механизмы выплат – я не вижу в этом проблемы",- сказал министр.