Медицина

15:15 13.05.2020

Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

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Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

Большинство областей осуществили в полном объеме выплаты за март 300%-ной надбавки медикам, борющимся с COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства в среду.

"Мы начали контролировать выплаты для каждого врача и медработника, которому должна выплачиваться эта зарплата. Все свои обязательства правительство выполнило еще в средине апреля, когда в полном объеме пересчитало субвенцию. Что у нас есть на сегодня по последним данным областей – в 18 областях зарплата выплачена с 300%-ной надбавкой в полном объеме, в шести областях длится анализ в срезе больниц, и я до конца дня жду с подписью глав ОГА полностью данные по каждому медучреждению", - сказал он.

"Что касается апреля – был создан стабилизационный фонд, который предусматривал 15,8 млрд грн на медучреждения для лечения больных коронавирусом. В утвержденном постановлении мы четко прописали, что в пакетах учитываются лексредства и 300%-ная надбавка медработникам. Национальная служба здоровья (НСЗУ) 7 мая опубликовала объявления насчет заключения договоров. В настоящее время по пакету по экстренной медпомощи НСЗУ подписала 23 договора с центрами первичной медпомощи, 16 центров уже получили оплату. По другим в НСЗУ длится процесс заключения договоров", - добавил министр.

Теги: #медработники #выплаты #степанов #минздрав
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