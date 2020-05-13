Медицина

14:24 13.05.2020

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

2 мин читать
Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Прирост числа новых заболевших COVID-19 к активно болеющим, по данным Минздрава, последние 10 дней держится ниже уровня 5%, на который ориентировалось правительство при принятии решения о смягчении карантина.

При этом, последние три дня этот показатель составлял 3,1%-3,5%, а пять предыдущих дней – 4,6-4,7%.

До этого с момента начала эпидемии в марте этот показатель ни одного дня не опускался ниже уровня 5%.

"В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%", – так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина. Правительство уже приняло решение о начале такого этапа с 11 мая и открыло парки, детские площадки, разрешило торговлю непродовольственными товарами и бытовые услуги, а также работу нотариусов, адвокатов и аудиторов, однако одновременно продлило карантин до 22 мая.

Помимо того, с 3 мая этого года практически стабильным является еще один важный показатель – среднее число заболевших за последние 14 дней: оно держится в пределах 466-474, и в последние три дня даже наметилась небольшая тенденция к снижению.

Последний день также характеризовался рекордно высоким количеством выздоровевших – 343, однако это все еще меньше числа новых больных – 85,3% при прежнем рекорде в 70% 4 мая. Продолжающийся рост числа активно больных отмечал в среду и премьер, когда говорил о том, что эпидемия в Украине еще не преодолена.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина Шмыгаль называл ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки. Этот критерий пока далек от исполнения.

Второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на днях сообщил, что уровень наполненности больниц, которые предоставляют помощь больным с коронавирусной болезнью, составляет в целом по стране 12%.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:39 13.05.2020
Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

Кабмин разрешил передвижение граждан группами до 8 человек

15:15 13.05.2020
Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

13:45 13.05.2020
Россияне в "самоизоляции" стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года

Россияне в "самоизоляции" стали чаще умирать от алкоголя, Минздрав предлагает повысить возраст продажи до 21 года

13:44 13.05.2020
Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

Рада приняла во 2-м чтении "антикризисный" закон о поддержке налогоплательщиков

12:23 13.05.2020
НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

12:21 13.05.2020
Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

Число подтвержденных случаев заболевания Covid-19 в Киеве снизилось

11:56 13.05.2020
"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

"Эпицентр К" передал передал гуманитарную помощь из самолета "Мрия" во все области Украины

10:53 13.05.2020
За сутки в РФ зарегистрировано 10 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в РФ зарегистрировано 10 тыс. новых случаев коронавируса

10:22 13.05.2020
Степанов: количество больных пневмонией уменьшилось

Степанов: количество больных пневмонией уменьшилось

10:21 13.05.2020
"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

КОРОНАВИРУС ПРЕПАРАТ ИСПЫТАНИЯ

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

БЮДЖЕТ МЕДИЦИНА СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

НСЗУ СТЕПАНОВ МЕДРЕФОРМА МИНЗДРАВ

Минздрав с 11 мая начнет экспертизу медсети, закупщиком медуслуг остается НСЗУ – Степанов

ЗЕЛЕНСКИЙ МЕДРЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

ПОСЛЕДНЕЕ

Шмыгаль о закупке Минздравом костюмов биозащиты: если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Минздрав в ближайшее время утвердит алгоритм ИФА-тестирования

Степанов: 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лексредств для лечения COVID-19

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

Кабмин изменит механизм начисления надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, чтобы избежать повторной задержки выплат - Шмыгаль

Медики Полтавской области за работу с COVID-19-пациентами за март получили в среднем по 21 тыс. грн – Степанов

Фармкомпания "Юрия-Фарм" после карантина усилит направление по разработке препаратов

В рамках медреформы 45 из 46 родильных домов Украины увеличили финансирование по программе ПМГ – НСЗУ

Изменений в закон о медреформе не будет – Радуцкий

Проект ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей" нуждается в актуализации – замглавы Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА