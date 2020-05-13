Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

Прирост числа новых заболевших COVID-19 к активно болеющим, по данным Минздрава, последние 10 дней держится ниже уровня 5%, на который ориентировалось правительство при принятии решения о смягчении карантина.

При этом, последние три дня этот показатель составлял 3,1%-3,5%, а пять предыдущих дней – 4,6-4,7%.

До этого с момента начала эпидемии в марте этот показатель ни одного дня не опускался ниже уровня 5%.

"В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%", – так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина. Правительство уже приняло решение о начале такого этапа с 11 мая и открыло парки, детские площадки, разрешило торговлю непродовольственными товарами и бытовые услуги, а также работу нотариусов, адвокатов и аудиторов, однако одновременно продлило карантин до 22 мая.

Помимо того, с 3 мая этого года практически стабильным является еще один важный показатель – среднее число заболевших за последние 14 дней: оно держится в пределах 466-474, и в последние три дня даже наметилась небольшая тенденция к снижению.

Последний день также характеризовался рекордно высоким количеством выздоровевших – 343, однако это все еще меньше числа новых больных – 85,3% при прежнем рекорде в 70% 4 мая. Продолжающийся рост числа активно больных отмечал в среду и премьер, когда говорил о том, что эпидемия в Украине еще не преодолена.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина Шмыгаль называл ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки. Этот критерий пока далек от исполнения.

Второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на днях сообщил, что уровень наполненности больниц, которые предоставляют помощь больным с коронавирусной болезнью, составляет в целом по стране 12%.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.