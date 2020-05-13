НСЗУ по пакету COVID-19 выплатила 16 медучреждениям экстренной помощи более 86 млн грн

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 16 учреждениям экстренной медицинской помощи более 86 млн грн за услуги, предоставленные в апреле 2020 года пациентам с подозрением или установленным COVID-19.

Согласно сообщению НСЗУ в Facebook, 12 мая НСЗУ перечислила средства центрам экстренной помощи в рамках пакета медицинских услуг "Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В НСЗУ отмечают, что постановление, позволяющее начинать заключать договоры и осуществлять выплаты, вступило в силу 5 мая - от начала приема предложений до первой оплаты прошло четыре рабочих дня. За этот период более 280 учреждений здравоохранения подали около 350 предложений.

По состоянию на 12 мая 61 медучреждение уже ожидает проект договора, 18 подписали контракт, 16 из них уже получили первые выплаты.