Степанов: 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лексредств для лечения COVID-19

Клинические испытания лекарственных средств для лечения COVID-19 регистрируют фармпроизводители Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения COVID-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.