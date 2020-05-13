Медицина

09:40 13.05.2020

Степанов: 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лексредств для лечения COVID-19

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Степанов: 5 отечественных производителей регистрируют клинические испытания лексредств для лечения COVID-19

Клинические испытания лекарственных средств для лечения COVID-19 регистрируют фармпроизводители Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас есть отечественные предприятия, которые регистрируют клинические испытания лекарственных средств, которые они выпускают. В настоящее время это "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "Фармфирма "Дарница", "Биофарма" и "Интерхим". Они пытаются создать лекарства для лечения COVID-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а "Биофарма" зарегистрировала клиническое исследование средства "Биофен", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.

Теги: #фармпроизводители #степанов #минздрав
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