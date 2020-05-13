Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

Надбавку медикам, борющимся с COVID-19, за март в полном объеме выплатили большинство областей, за апрель начнут выплачивать на этой неделе, отметил министр здравоохранения максим Степанов.

"Вчера состоялось селекторное совещание под председательством президента с участием премьера, руководителя Офиса президента и глав облгосадминистраций. Темой были выплаты 300%-ной надбавки медикам. У нас есть две части: выплаты за март и за апрель. Что касается марта: большинство областей уже выплатило в полном объеме согласно предоставленным ими справкам. При выплатах возникли некоторые бюрократичные коллизии, которые требуют урегулирования",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду утром.

"Что касается выплат за апрель: в связи с поздним принятием изменений в госбюджет очень затянулся процесс. Национальная служба здоровья Украины получила все средства и в настоящее время длится процесс заключения договоров с больницами. В тарифы COVID-19 заложена выплата 300%-ной надбавки медикам в полном объеме. Надеюсь, уже на этой неделе пойдут выплаты",- добавил министр.