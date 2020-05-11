Медицина

14:47 11.05.2020

Кабмин изменит механизм начисления надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, чтобы избежать повторной задержки выплат - Шмыгаль

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Кабмин изменит механизм начисления надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, чтобы избежать повторной задержки выплат - Шмыгаль

Апрельские выплаты 300-процентных надбавок медикам, работающим с больными COVID-19, будут проводиться через Национальную службу здоровья Украины, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский сделал замечание из-за задержки выплат за март. Шмыгаль пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не постановлением Кабинета министров от 2020 года, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие необходимых средств, провести выплаты в регионах не удалось.

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что на текущей неделе правительство будет искать решения для того, чтобы все медики получили положенные выплаты.

Как сообщалось, по состоянию на 11 мая 300-процентную надбавку за март в полном объеме выплатила только Полтавская область.

Теги: #шмыгаль #медпрацівники #зарплата
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