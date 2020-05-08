Фармкомпания "Юрия-Фарм" после карантина усилит направление по разработке препаратов

Фармкомпания "Юрия-Фарм" после выхода из карантина усилит направление по разработке препаратов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании.

"Ключевым фактором выхода из экономического кризиса в стране является поддержка количества рабочих мест и наращивание потребления отечественного продукта. Поэтому залогом успешного выхода из карантина является продолжение активной упорной работы над разработкой, производством и обеспечением системы здравоохранения конкурентоспособным отечественным продуктом", - сказали в компании со ссылкой на гендиректора Дмитрия Деркача.

Он подчеркнул готовность компании проявлять гибкость и меняться под новые условия и возможности, которые будут непременно открываться на рынке.

Деркач сообщил, что с момента объявления ВОЗ в феврале этого года пандемии коронаируса компания готовилась к изменениям организации. "Еще до введения карантина в Украине нами был разработан план изменений, мы были организационно готовы к работе в новых условиях уже на момент объявления карантина ", - сказал он.

Гендиректор уточнил, что изменения касались как обеспечения социальных ограничений при организации рабочего процесса для профилактики распространения заболевания, так и финансово-экономических аспектов деятельности. В частности, дополнительно обеспечили всех работников средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами для профилактики отечественного производства, в частности тех, которые производит "Юрия-Фарм". Кроме того, разработали, изготовили и установили в помещениях боксы для обработки безопасным антисептиком одежды и открытых частей тела сотрудников.

"Многие больницы и госучреждений заинтересовались данным решением и уже имеют их у себя", - отметил Деркач.

По его словам, карантин и экономическая ситуация в стране повлияли на финансово-экономические показатели предприятий.

"Владелец группы компаний "Юрия-Фарм" Николай Гуменюк, приняв социально ответственную позицию, взял на себя финансовый риск и поставил задачу, чтобы ни один сотрудник не был уволен, сокращен или отправлен в отпуск за свой счет в этот период. Поэтому мы продолжили активно работать, предоставив людям возможность дистанции работы для определенных категорий должностей. Наши проекты цифровых преобразований, которые были реализованы в предыдущие годы, помогли в поддержке эффективности удаленных работы на должном уровне", - сказал Деркач.

Производитель инфузионных растворов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения "Юрия-Фарм" по итогам 2019 года входит в десятку лидеров по объему продаж.

"Юрия-Фарм" является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).