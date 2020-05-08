Медицина

10:01 08.05.2020

Проект ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей" нуждается в актуализации – замглавы Минздрава

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Проект ВБ "Улучшение здравоохранения на службе у людей" нуждается в актуализации – замглавы Минздрава

Проект Всемирного банка (ВБ) "Улучшение здравоохранения на службе у людей" необходимо актуализировать, считает замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

"Мы провели встречу с Всемирным банком. Необходима актуализация проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Проектом предусмотрено $214,7 млн. Договор заключен в 2015 году и сейчас у нас есть исполнение на уровне 60%. Это слабое исполнения, проект должен быть реализован, направлен на обновление техбазы",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Дополнительно Всемирным банком выделено $135млн. Совет директоров уже утвердил позитивное решение. Там есть индикаторы выполнения, за которые Украина в госбюджет дополнительно получит финансирование",- добавила замминистра.

Теги: #всемирный_банк #минздрав
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