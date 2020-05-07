Медучреждения перешли на новую систему финансирования, останавливать реформу нельзя – мнения

Медицинские учреждения уже перешли на новую систему финансирования через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ), поэтому останавливать реформу нельзя, считают руководители клиник, принявшие участие в пресс-конференции в Киеве в среду.

Директор Сумской областной детской больницы Игорь Змисля, в частности, отметил: несмотря на наличие многих нерешенных вопросов, в связанных с переходом на новую систему здравоохранения, отмена реформы становится невозможной, в отсрочке нет никакого смысла, так как медучреждения уже переключились на новое финансирование.

"Мы получили новый принцип финансирования, который теперь работает. Мы начали работать как предприятия с новыми полномочиями. И это позволяет вкладывать средства в развитие", - сказал он.

По словам директора Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Одессы Елены Колоденко, до начала реформы центр получал 2 млн грн в месяц, а после начала реформы – 2,5 млн грн. Это дало возможность улучшить материально-техническую базу, повысить зарплату медработникам.

Как отметила Колоденко, получить средства, кроме как из НСЗУ, можно также из других источников. "Очень важно сотрудничать с департаментом здравоохранения, с финансовым департаментом горсовета, чтобы формировать наши бюджеты и местные программы, чтобы медицинская помощь была качественной", - сказала она.

Главный врач Вознесенской многопрофильной больницы (Николаевская обл.) Владимир Красеха считает, что возврат к финансированию по старой модели выгоден тем учреждениям, которые не старались создавать отделения, необходимые пациентам, в частности не имеют роддомов, отделений хирургии, реанимации и др.

"Неуспешные учреждения с неуспешными управленцами знали, что могут быть закрыты. Мы говорили им об этом. Мы искали гранты, международные проекты и другие источники финансирования. Все возможные меры были предприняты для модернизации учреждений, увеличения финансирования для покупки оборудования и увеличение зарплаты врачам. Получив средства, мы выплатили премии работникам, не дожидаясь средства от государства", - сказал он.

По словам заместителя главврача Львовской больницы скорой помощи Леси Кобецкой, клиника законтрактовала 14 пакетов медуслуг в рамках программы медицинских гарантий.

"Шаг назад выглядит нелогичным. Мы видели, во что превращались наши медучреждения. Увидели, как медицинские работники начали зарабатывать, работать и каким стало медицинское оснащение", - сказала она.