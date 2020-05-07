НСЗУ: за месяц работы Программы медгарантий выписано 100 тыс. электронных направлений

Итогом первого месяца действия Программы медгарантий в Электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) стали 100 тыс. электронных направлений и более 2 млн пациентов, по которым ведутся электронные медицинские записи, отмечаю в Национальной службе здоровья (НСЗУ).

Согласно сообщению НСЗУ в Facebook, с 1 апреля в ЭСЗ сделали более 2,5 млн электронных медицинских записей для более 2,1 млн пациентов.

Электронные направления выписывает врач "первички" или лечащий врач. Направление нужно пациенту для того, чтобы получить бесплатные медицинские услуги, которые ему гарантирует Программа медицинских гарантий.

Основные виды направлений в ЭСЗ за апрель: консультации специалиста – 80,005 тыс. пациентов; на лечебно-диагностические процедуры – 1,303 тыс.; направление в стационар – 1,769 тыс.; направление на визуальные исследования – 10,237 тыс.; на лабораторные процедуры – 1,837 тыс.; терапевтические процедуры - 645; хирургия - 434.

При этом 15,984 тыс. пациентов уже воспользовались своим направлениям.

Больше всего электронных направлений пациентам выписали в Киеве - 21%. На втором месте Харьковская область - 13%, третьем - Львовская - 12% направлений.