Медицина

11:18 07.05.2020

Реформирование медицины может быть эффективным – Степанов

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Реформирование медицины может быть эффективным – Степанов

Реформирование медицины может быть эффективным, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Реформирование медицины может быть очень эффективным, в первую очередь, с точки зрения качества оказания медпомощи, с точки зрения доступности оказания медпомощи и с точки зрения финансовой эффективности", - сказал он на брифинге в четверг.

В качестве эффективного примера реформирования Степанов привел реорганизацию противотуберкулезной службы в Одесской области. "Я более двух лет возглавлял Одесскую область и медицина там была одним из основных приоритетов", - сказал он.

Министр напомнил, что в Одесской области при участии международных партнеров была проведена реформа противотуберкулезной службы, в ходе которой, в частности, был создан единый центр социально значимых заболеваний, объединивший медучреждения, которые занимаются лечением туберкулеза, ВИЧ/СПИДА и гепатитов, а также внедрены 10 новых моделей амбулаторного лечения.

"Мы сократили 1045 лишних коек, которые были в стационаре, под эти койки были сокращены медработники. Но они были не просто сокращены – всем им предложили другую работу: кто-то был переучен, кто-то переведен в другие медучреждения", - сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в результате реформирования существенно повысился охват лечения пациентов с туберкулезом как в стационаре, так и амбулаторно. "Мы смогли снизить заболеваемость туберкулезом, снизить смертность от туберкулеза. Это пример того, как нужно и как мы будем реформировать медицину. Нужно, чтобы был разумный подход", - сказал он.

Как сообщалось, в настоящее время на должность заместителя министра здравоохранения назначена Елена Теряева, ранее возглавлявшая южный департамент Национальной службы здоровья Украины, а до этого – департамент здравоохранения Одесской области.

Теги: #степанов #медреформа #минздрав
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