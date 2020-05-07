Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

Выбор медучреждений для клинических исследований препарата "Биовен" для лечения COVID-19 соответствует порядку проведения таких испытаний, сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Биовен – это препарат украинского производителя, который показал свою успешность при ряде заболеваний. Минздрав в соответствии с действующими приказами министерства утвердил предложение Государственного экспертного центра (ГЭЦ). Для того, чтобы принять решение о клинисследованиях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входит соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся по согласованию пациента, больше того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.