Медицина

10:25 07.05.2020

Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

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Медучреждения для клиниспытаний препарата против COVID-19 выбирает производитель по согласию – замминистра

Выбор медучреждений для клинических исследований препарата "Биовен" для лечения COVID-19 соответствует порядку проведения таких испытаний, сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Биовен – это препарат украинского производителя, который показал свою успешность при ряде заболеваний. Минздрав в соответствии с действующими приказами министерства утвердил предложение Государственного экспертного центра (ГЭЦ). Для того, чтобы принять решение о клинисследованиях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания. В пакет документов входит соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся по согласованию пациента, больше того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний",- сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Теги: #коронавирус #исследования #препарат #минздрав
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