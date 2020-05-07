Первый этап медреформы был успешным, изменения второго этапа – это работа над ошибками – замминистра

Первый этап медреформы был успешным, во втором нужно откорректировать ситуацию и исправить ошибки, считает замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Мы ценим все успехи первого этапа реформы, но должны работать над тем, чтобы откорректировать некоторые ошибки", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По ее словам, большинство больниц в регионах получили сокращение финансирования после внедрения Программы медгарантий.

"Если говорить о помощи детям, то сокращение финансирования делает невозможным предоставление, например, полноценной кардиохирургической помощи. Объем финансирования, предусмотренного по пакету хирургической помощи, не дает возможности финансировать сложные реконструктивные операции детям с критическими пороками сердца, что приведет к уменьшению объема этих операций и, соответственно, увеличению детской смертности". - отметила Микичак.

По ее данным, в некоторых детских больницах в областных центрах уменьшение объема финансирования по сравнению с 2019 годом составляет практически от 20% до 50%. "Это повлечет увольнения большого количества медработников. Наглядно: чтобы найти 1 млн грн для бюджета больницы, нужно сократить 15 медработников", - пояснила замминистра.

Замминистра также подчеркнула, что, например, в Винницкой области сокращается объем финансирования в общем в медучреждениях третьего уровня приблизительно на 220 млн в сравнении с 2019 годом, а на горных территориях в тарифах не учтено действующее законодательство, которым предусмотрено 25% доплат всем медработникам.

"Если говорить о финансировании госпиталей инвалидов войн, это тоже существенное ограничение. Например, в Запорожском госпитале ветеранов войн на 35% сокращается финансирование по Программе медгарантий, дофинансирование требуется на уровне 8 млн грн. В Кировоградской области серьезная ситуация с многими медучреждениями, в частности областной детской больнице необходимо дофинансирование на уровне 15 млн грн",- сказала она.

"Без сомнения, есть очень успешные больницы, которые после вхождения в Программу медгарантий получают плюс около 100 млн грн финансирования, но мы настроены на первом этапе реформы, специализированной помощи в частности, предоставить возможность универсального покрытия медпомощью и справедливого финансирования. Притом что в число недофинансированных больниц входит много медучреждений, которые провели работу по трансформации, оптимизации процессов", - добавила замминистра.