Медицина

19:45 05.05.2020

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

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Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

Министерство здравоохранения разрешило провести клинические исследования препарата по лечению коронавирусной болезни (COVID-19) в пяти медучреждениях.

Соответствующий приказ Минздрава от 4 мая 2020 года №1038 "О проведении клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)" обнародован на сайте ведомства.

Согласно приказу, исследования по оценке эффективности препарата Биовен, производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19 / SARS-CoV-2, будут проводится на базе:

Киевской городской клинической больницы №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии), Белоцерковской городской больницы №3 (инфекционное отделение), Львовской областной инфекционной клинической больницы (отделение реанимации и интенсивной терапии), Городской инфекционной больницы Одесского городского совета (инфекционное боксованное отделение) и Киевской городской клинической больницы №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии).

Теги: #коронавирус #препарат #испытания
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