Зарубежные представительства фармкомпании "Фармак" работают в дистанционном режиме, отмечают спрос на безрецептурные препараты

Зарубежные представительства фармацевтической копании ЧАО "Фармак" (Киев) из-за карантинных мероприятий в их странах, работают в дистанционном режиме, отмечают спрос на безрецептурные препараты.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор представительства "Фармак" в Республике Казахстан Айымжан Аспетова, в связи с введением чрезвычайного положения в городах, всех сотрудников перевели на дистанционную работу. Вместе с тем, представительство ведет активную работу по организации телефонных визитов, проводит обучение сотрудников полевой службы с участием сотрудников из главного офиса.

"Это позволило успешно запустить телефонные "визиты" к нашим целевым клиентам. Провели тестирование медицинских представителей на знание продуктов, идет подготовка к проведению онлайн-конференций для врачей. Идет поиск новых возможностей для эффективного взаимодействия с нашими клиентами и ввода новых продуктов", - сказала она.

Аспетова также сообщила, что режим ЧП в Казахстане не ограничивает грузоперевозки. Кроме того, с 1 апреля до 30 июня освобождены от уплаты ввозной таможенной пошлины товары критического импорта (продовольственные и медицинские товары) при их ввозе на территорию ЕАЭС.

Директор представительства также сообщила, что, в связи с карантинными мерами, происходит значительный спад продаж рецептурных лекарств в аптеках и отмечается рост безрецептурных.

Вместе в тем рост стоимости лекарств из-за изменения курса доллара негативно скажется на спросе на фоне снижения покупательской способности населения.

В свою очередь, глава представительства "Фармак " в Кыргызской Республике Максим Головчик сообщил, что сотрудники офиса в Кыргызстане из-за требований карантинных мероприятий работают и удаленно, и частично из офиса.

"Приоритетными для офисных сотрудников на период карантина были определены разработка эффективной коммуникации с врачами с помощью телефонных "визитов" и вебинаров, обеспечение бесперебойного ввоза товара в страну", - сказал он.

Головчак также сообщил, что представительство в Кыргызстане готовится к работе после окончания карантина, в частности, планируется перезапустить маркетинговую стратегию по всем продуктам.

Он отметил, что Кыргызстан реализует политику поддержки национального производителя, в рамках которой, в частности, приняты изменения в закон "О госзакупках", которые позволяют в при осуществлении госзакупок в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения буквально за несколько часов, без публикации объявлений, путем проведения мониторинга цен сразу заключать договора.

"И хотя мгновенного влияния на отрасль медицинского обеспечения данный закон не окажет, но поставки лекарственных препаратов "Фармак" может ускорить, особенно тех, что внесены в список жизненно важных", - сказал он.

Головчак отметил, что в связи с карантинными мерами, ограничением доступа к плановой и консультативной медпомощи, а также девальвацией местной валюты спрос на медикаменты в Крыгызстане изменился, в частности, растет ОТС-сегмент (безрецептурный), в т. ч. препараты "Фармака", в то же время отмечается негативная динамика в спросе рецептурных продуктов.

Со своей стороны, глава представительства "Фармак" в Республике Узбекистан Фарида Ахмедова также сообщила, что в условиях карантина офис представительства перешел на удаленный режим работы.

"Все сотрудники находятся в строю. Работа продолжается в обычном режиме. Нашли дополнительные пути коммуникации с ключевыми клиентами, продолжаем работу по брендированию лекарственных препаратов "Фармак" в Узбекистане", – сказала она.

Ахмедова сообщила, что в стране нет ограничений по экспорту/импорту, "однако наблюдается закономерное снижение активности товарооборота между странами".

"Поддержка местных фармпроизводителей в Узбекистане всегда была и останется. Это, прежде всего, сказывается на госпитальных продажах и тендерах", - сказал она.

Глава представительства "Фармак" в Узбекистане также сообщила, что в условиях карантина "наблюдается снижение спроса на рецептурные лекарственные препараты и повышение спроса на ОТС (безрецептурные) лекарственные препараты для лечения инфекций дыхательных путей".

Как сообщалось, капитальные инвестиции "Фармак" в 2019 году составили 714 млн грн, что на 14,5% больше предыдущего года.

ЧАО "Фармак" по итогам 2019 года получило чистую прибыль в размере около 1,056 млрд грн, что практически совпадает с показателем 2018 года (1,05 млрд грн). Активы компании за год возросли на 12,3% - до 6,657 млрд грн.

Компания планирует направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года 100 млн грн.

"Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2017 годом - до 1,05 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира. Член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.