Медицина

18:14 04.05.2020

Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

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Киевский областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у пациента коронавируса

Киевские областной онкодиспансер ограничил плановые операции из-за выявленного у одного из пациентов COVID-19, остальные отделения клиники работают в штатном режиме, сообщил замдиректора диспансера Валерий Костиков.

"Была пациентка на прошлой неделе, после дополнительного обследования у нее был позитивный тест на COVID-19. Она переведена в специализированное (инфекционное - ИФ) медучреждение в Киевской области для дальнейшего лечения", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Костиков сообщил, что у пациентки изначально не было признаков COVID-19 - были признаки осложнения после химиотерапии. При детальном обследовании выявлены рентгенологические признаки поражения легких, типичные для COVID-19, затем была проведена ПЦР-диагностика.

После окончания лечения COVID-19 в специализированной клинике пациентка вернется в диспансер для дальнейшего лечения онкозаболевания.

По его словам, после консультаций с Государственным лабораторным центром и областным штабом по борьбе c распространением коронавирусной инфекции в диспансере провели тестирование на COVID-19 всех контактных лиц - сотрудников и пациентов, которые были в ближайшем окружении этой пациентки.

"Мы ожидаем результаты, ограничили плановую госпитализацию до их получения. Среди медиков заболевших на данный момент нет, есть ли инфицированные или нет - покажет тест", - сказал он, добавив, что результаты тестов контактных сотрудников и пациентов в клинике ожидаются в среду.

"Ограничены плановые госпитализации на хирургическое лечение. Продолжаются химиотерапия, лучевая терапия, лечение гематологических пациентов. Диспансер работает в штатном режиме", - сказал он.

Киевский областной онкодиспансер – специализированное лечебное учреждение, рассчитанное на 310 коек. В структуре клиники - три хирургические отделения. Клиника также проводит химиотерапию и лучевую терапию.

КНП Киевского облсовета "Киевский областной онкодиспансер" подписал контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Теги: #киев #коронавирус #онкодиспансер
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