Зеленский призвал всех профильных чиновников незамедлительно предложить пути улучшения медреформы, чтобы это была "реформа, а не диверсия"

Президент Украины Владимир Зеленский призывает всех чиновников, ответственных за сферу здравоохранения и медицинскую реформу в Украине, оперативно предложить пути улучшения реформы, чтобы данные изменения не стали "диверсией" и не привели к серьезным негативным последствиям.

"Сегодня тема COVID-19 заполонила все пространство, но одновременно мы не можем забывать о глобальной ситуации в нашей медицинской отрасли. Потому что сегодня наши медики оказались под ударом. "Фейсбук", "Инстаграм" и мой рабочий стол заполнены обращениями врачебных коллективов со всех уголков страны. Все они касаются второго этапа медицинской реформы", - сказал он в видеообращении к украинцам в понедельник.

Зеленский указал, что с первых дней президентства он получает полярную информацию, когда одни уверяют, что реформа – панацея, другие – что это "смерть". Он напомнил, что для получения объективной оценки была создана рабочая группа, в которую вошли академики, профессоры и заслуженные врачи Украины.

"Они совместно с новым руководством Минздрава проанализировали положение вещей. Правда заключается в том, что реформа имеет как большие плюсы, так и очевидные минусы. Наша задача – сохранить все положительные моменты и срочно исправить ошибки", - подчеркнул глава государства.

По его словам, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тыс. медиков и закрыто 332 больницы по Украине. Почти тысяча больниц получит гораздо меньше денег, чем в прошлом году, под угрозой оказались экстренная медицинская помощь, многопрофильные больницы, онкоцентры, госпитали ветеранов, большинство детских больниц, психиатрическая и туберкулезная службы.

"Все это вызывает ряд вопросов. Почему вместо того, чтобы спасать жизни других людей, медики вынуждены думать о собственном выживании? Почему тарифы составляли не профильные врачи, а чиновники без глубинного понимания процесса? Каким образом один вызов скорой помощи фактически оценили аж в 75 грн? Почему за инсульт и инфаркт сумма на бумаге как минимум вдвое меньше реальной стоимости? По новому механизму некоторым больницам хватит средств разве что на дверной замок и плакат: "Мы закрылись. Держитесь. Удачи". Областные детские больницы недополучат почти 200 млн грн. На грани закрытия – большинство противотуберкулезных больниц и диспансеров", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что не может всего этого допустить. "Я не могу допустить сокращения бригад скорой помощи, и ситуаций, когда человеку стало плохо в понедельник, а скорая доехала к нему во вторник. Или если вы житель условной Сумской области, то вам лучше вообще не болеть, потому что придется ехать на лечение за 200 км. Я не могу допустить, чтобы квалифицированные детские врачи уехали за границу, и был катастрофический рост детской смертности. Или чтобы в ближайшие два года заболеваемость туберкулезом возросла на треть. Мы не можем всего этого допустить, иначе это будет называться не реформа, а диверсия", - пояснил он.

В связи с этим Зеленский призывал министра здравоохранения, главу профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача Украины безотлагательно предложить пути решения проблемных вопросов. "Нам нужно не свертывание реформы, а ее улучшение. Признание ошибок и их исправление. Я уверен, что глобальное требование одно, и оно очень простое – реформой должны быть довольны все: и пациенты, и медики всех уровней", - сказал он.

При этом президент указал, что вопросы к реформе не означают, что власть считает украинскую медицину идеальной, и ничего не нужно менять.

"Поверьте, с начала коронавируса я, как никто другой, вижу, что наша медицинская отрасль не просто уязвима, а фактически находится в шаге от комы. И единственное, благодаря чему она до сих пор жива, - это наши украинские медики. Я не могу допустить, что 50 тыс. из них окажутся на улице. Во время войны никто не сокращает собственную армию. Наши врачи сегодня – это тоже войско, которое защищает здоровье украинцев. Поэтому я жду соответствующих решений от всех уполномоченных лиц", - подчеркнул он.