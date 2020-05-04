Со вторника в клиниках Украины будут разрешены плановые операции - Степанов

Со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С завтрашнего дня будут разрешены плановые операции. Не было ни одного заражения во время операций", - сказал он на брифинге в понедельник.

По словам Степанова, соответствующее решение правительства закреплено изменениями в постановление №211.

"Сегодня во время правительственного совещания, которое проходит по понедельникам, я инициировал проведение внеочередного заседания правительства. Эту инициативу поддержали премьер и правительство. Был вынесен один вопрос, который я считаю очень важным - внесение изменений в постановление Кабмина №211, которым вводились карантинные мероприятия", - сказал он.

"Были приняты изменения в постановление правительства №211, и сразу же после опубликования, полагаю, уже завтра. у нас будет разрешено проведение плановых операций и плановых госпитализаций по жизненным показателям", - уточнил министр.

По его словам, плановые операции будут проводится после тестирования пациента на COVID-19 методом ПЦР.