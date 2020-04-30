Медицина

19:32 30.04.2020

Производитель тестнаборов "Витротест Биореагент" ожидает сравнительных испытаний достоверности отечественных ИФА-тестов

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Производитель тестнаборов "Витротест Биореагент" ожидает сравнительных испытаний достоверности отечественных ИФА-тестов

Производитель диагностических наборов ООО "Витротест Биореагент" (Киев) ожидает от Министерства здравоохранения Украины проведения сравнительных испытаний достоверности отечественных тест-систем для иммуноферментного анализа (ИФА) для диагностики COVID-19.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила соучредитель компании Галина Раевская.

"Мы ожидаем проведения сравнительных испытаний достоверности. Мы заинтересованы в том, чтобы государство провело клинические испытания тест-систем и дало врачам правильный алгоритм интерпретации результатов. Мы готовы предоставить для этого свои тест-наборы", - сказала она.

Раевская сообщила, что "Витротест Биореагент" выпустил первую партию ИФА-тест-систем для проверки на коронавирус. Тест-системы основаны на исследовании сыворотки крови человека. Эти системы, выявляя в крови человека антитела к коронавирусу, позволяют выявить не только заболевших COVID-19, но и бессимптомных носителей, а также людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию без клинических проявлений некоторое время назад.

"Я была на встрече с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко, обсуждали вопрос о том, чтобы на государственном уровне Минздрав провел сравнительные испытания. Мы сказали, что предоставим образцы с условием, чтобы мы знали, кто испытывает и как. Речь идет о корректной интерпретации результатов тестов", - сказала Раевская.

Она отметила, что произведенные компанией тесты выявляют антитела на коронавирус, эти антитела появляются на 7-11 день от начала появления симптомов.

"Фактически, если человек болен, то система покажет, что он болен. Если он бессимптомно переболел три месяца назад, то система это покажет, антитела сохраняются", - сказала Раевская.

Она также сообщила, что компания ведет разработку тест-системы, которая позволит выявить заболевание на 4-5 день от начала появления симптомов.

Раевская отметила, что имеющиеся в настоящее время производственные мощности предприятия позволяют произвести до 230 тыс. тестов в месяц. Вместе тем, по ее словам, в 2017 году в результате рейдерской атаки производитель тест-систем лишился производственных мощностей в Вышгороде (Киевская обл.), которые позволяли производить до 500 тыс. тестов.

"Если бы тогда правоохранительная система работала нормально, мы сейчас могли бы увеличить производство до 500 тыс. тестов. Это счастливая случайность, что нам вообще тест-системы удалось выпустить, ведь мы смогли возобновить свою деятельность только в конце 2019 года", - сказала она.

ООО "Витротест Биореагент" - производитель медизделий, занимается исследованием и производством в сфере биотехнологий, оптовой и розничной торговлей фармацевтическими товарами.

По данным госреестра, бенефициарными собственниками компании являются Игорь Николаенко и Галина Раевская.

Теги: #коронавирус #тесты #испытания
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