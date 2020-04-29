ГП МЗУ хотело закупить костюмы маляра, Минздрав будет закупать аппараты ИВЛ через уполномоченные гспредприятия – Степанов

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) вместо костюмов биологической защиты, закупило защитные костюмы маляра, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Они (МЗУ) не находили костюмы биозащиты, они нашли костюмы маляра, а мы не закупаем костюмы маляра", - сказал он на заседании правительства в среду, отвечая на вопрос депутата Гончаренко о конфликте вокруг закупки костюмов биозащиты, которую по заказу Минздрава планировало провести МЗУ.

"Я еще раз подчеркиваю, что закупка тех костюмов, о которых вы говорите, что они в два разе дешевле, это костюмы маляра. Мне кажется, что любой человек в состоянии отличить костюм маляра от костюма биозащиты", - подчеркнул Степанов, отвечая на критику члена парламентского комитета по здоровья нации, медпомощи и медстрахованию Ольги Стефанишиной.

При этом Степанов сообщил, что закупку 200 аппаратов ИВЛ, средства на которые выделии Кабмин, "будет проводить Минздрав через уполномоченные госпредприятия, которые находятся в сфере управления Минздрава".

Степнов не сообщил, через какие именно госпредприятия Минздрав планирует закупать аппараты ИВЛ.

Он также отметил, что "никакой конфликтной ситуации в Минздрав не с кем не существует".

Стефанишина призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля взять вопрос закупки аппаратов ИВЛ под личный контроль.

Как сообщалось, Кабинет министров выделил Минздраву из Фонда борьбы с COVID-19 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По информации Степанова, Минздрав рассматривает закупку аппаратов ИВЛ отечественных производителей.

Госпредприятие МЗУ 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям. Производителем костюмов выступила украинская компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом цене 396 грн за единицу.

Вместе с тем, уже после проведения процедуры этих торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что самостоятельно закупленные Минздравом костюмы по 478 грн/шт. гарантируют безопасность медикам, в отличие от закупленных госпредприятием "Медицинские закупки Украины", в частности, закупленные Минздравом костюмы имеют проклеенные швы, а выбранные МЗУ – нет.

29 апреля Шаталов сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), по ее словам МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

При этом Шаталова в этот же день сообщила, что при поставке закупленных Минздравом в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов сообщил, что Минздрав отстранил МЗУ от возможности осуществлять медицинские закупки.