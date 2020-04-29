Минздрав исключил госпредприятие МЗУ из казначейской сети по программе резервного фонда – Жумадилов

Министерство здравоохранения отреагировало на развернувшийся вокруг закупки за средства госбюджета скандал с закупкой костюмов биозащиты для борьбы с COVID-19 исключением госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) из казначейской сети по программе резервного фонда, сообщил директор госпредприятия МЗУ Арсен Жумадилов.

"Я и в устном, и в письменном виде доказал в Минздраве позицию неприятия госпредприятием требований, которые является незаконными и компрометирующими объективность и беспристрастность наших закупочных процедур. Минздрав отреагировал на удивление быстро. Нашу закупку заблокировали, а госпредприятие исключили из казначейской сети по программе резервного фонда. Одновременно с этим в СМИ поднялась волна заказных статей, которые наносят вред репутации ГП в качестве стратегического закупщика в сфере здравоохранения", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Жумадилов подчеркнул, что следствием ситуации, сложившейся вокруг закупки костюмов биозащиты стало фактическое исключение госпредприятие из процесса подготовки к запуску нынешних закупок по централизованным программам Минздрав (онкология, сердечно-сосудистые, АРВ и т.д.).

"Речь идет о годовом бюджете почти 10 млрд грн, из которых непосредственно госпредприятие должно провести закупку более чем 6 млрд грн", - уточнил он.

Жумадилов также отметил, что таким образом Минздрав заморозил процедуры определения госпредприятия централизованной закупочной организацией (ЦЗО), которое открыло бы возможность для госпредприятия помогать реформированным больницам проводить закупки и сокращать расходы на закупки.

"Речь идет о потенциальном объеме закупок в размере 20 млрд грн. Средняя экономия от полноценного запуска ЦЗО должна составить 3-5 млрд грн в год", - сказал он.

Жумадилов также отметил, что в рамках недавно сформированного специального фонда в 65 млрд грн для закупок по COVID-19 определенная часть средств будет направляться на закупку товаров. Средства местных бюджетов составляют до 4 млрд грн.

"Госпредприятие пока не участвует в закупках ни по первому источнику расходов, ни по второму. Если бы мы принимали участие, то это показало бы значительную экономию в этих закупках", - сказал он.

Как сообщалось, госпредприятие МЗУ 21 апреля сообщило, что провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты согласно выставленным Минздравом требованиям. Производителем костюмов выступила украинская компания "Текстиль-Контакт", которая специально начала их производство для МЗУ. За собственные средства компания произвела 20 тыс. костюмов. Цена костюмов составляла 245 грн/шт при ожидаемой Минздравом цене 396 грн за единицу.

Вместе с тем, уже после проведения процедуры этих торгов Минздрав изменил требования к костюмам и заключил договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/шт.), объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации. По данным СМИ, это костюмы китайского производства.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что самостоятельно закупленные Минздравом костюмы по 478 грн/шт. гарантируют безопасность медикам, в отличие от закупленных госпредприятием "Медицинские закупки Украины", в частности, закупленные Минздравом костюмы имеют проклеенные швы, а выбранные МЗУ – нет.

29 апреля Шаталов сообщила, что обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), по ее словам МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

При этом Шаталова в этот же день сообщила, что при поставке закупленных Минздравом в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доставкой в Украину средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которую до сих пор курировал Офис президента Украины, в дальнейшем будет заниматься Министерство здравоохранения Украины.