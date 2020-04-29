Кабмин создал рабгруппу для анализа е-сервисов Минздрава – замминистра здравоохранения

Кабинет министров Украины создал рабочую группу, которая будет проверять эффективность всех электронных сервисов Министерства здравоохранения, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Кроме того, Шаталова отметила, что министерство ведет активную работу по налаживанию процедур закупок.

"Например, в декабре 2019 года НСДБ "Охматдет" обратилась в министерство насчет закупки реагентов и тест-систем обеспечения проверки компонентов крови. Этот вопрос не обсуждался в министерстве. У нас есть тесты, реагенты, которые должны обеспечиваться государством, и в то же время их закупали благотворители, это недопустимо. Мы работаем над этим. По международному направлению у нас тоже движется ситуация – мы провели несколько важных встреч с посольствами стран-доноров, Всемирным банком",- сообщила она.