Возможна задержка в поставке закупленных в КНР костюмов биозащиты – замминистра здравоохранения

При поставке закупленных в КНР 71 тыс. костюмов биозащиты возможна задержка из-за введения правительством этой страны дополнительного регулирования на экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщила замминистра здравоохранения Украины Сетлана Шаталова.

"Мы заключили договор на поставку 71 тыс. костюмов биозащиты. Производители предоставили всю сертификацию. Костюмы должны были прибыть в Украину до 1 мая. Однако мы получили от производителя, от поставщика сообщение о том, что 25 апреля правительство Китая приняло решение о полном контроле всех СИЗ, которые экспортируются из страны. Мы получили информацию о возможной задержке в прибытии СИЗ. Надеемся, что все формальности будут урегулированы как можно скорее", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.