Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений - Степанов

Министерство здравоохранения направит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 млн грн, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медучреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра",- сказал он.