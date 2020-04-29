Медицина

09:36 29.04.2020

Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений - Степанов

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Минздрав направит в регионы 241,8 млн грн на дофинансирование медучреждений - Степанов

Министерство здравоохранения направит на дофинансирование медучреждений в регионах 241,8 млн грн, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду

"С целью урегулирования ситуации с критическим недофинансированием медучреждений, которое остро ощутили с 1 апреля, Минздрав совместно с Минфином вопрос получения финансирования в апреле средств субвенции, предусмотренной для регионов на октябрь-декабрь, в размере 241,8 млн грн. Эти средства перераспределят регионам уже сегодня-завтра",- сказал он.

Теги: #медучреждения #степанов #финансирование #минздрав
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