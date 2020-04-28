Проведение медицинских закупок Минздравом неприемлемо, процесс должен быть максимально прозрачным – Степанов на встрече с послом Великобритании

Министр здравоохранения Максим Степанов на встрече с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс отметил неприемлемость проведения медицинских закупок ведомством и сообщил, что новое руководство министерства создает прозрачные процедуры в этой сфере, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"В Украине нужно создать максимально прозрачную систему закупок. Я категорический противник того, чтобы закупки делал непосредственно Минздрав. Это должно быть отдельное предприятие, которое должно заниматься исключительно закупками. Чтобы все было прозрачно и открыто", - заявил Степанов.

По словам министра, Украина высоко ценит помощь международных партнеров и Великобритании в сфере здравоохранения. При этом, по его словам, параллельно с борьбой с коронавирусом, в министерстве активно проводят аудит украинской системы здравоохранения, после которого будут сделаны соответствующие выводы и рекомендации по реформе медицины.

Симмонс в свою очередь заявила, что Великобритания поддерживает Украину на пути реформ и в случае необходимости готова обеспечить соответствующую поддержку, говорится в сообщении.