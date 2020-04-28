Медицина

13:03 28.04.2020

Программа медгарантий гарантирует пациентам, в частности с тяжелым течением COVID-19, бесплатное питание в больницах

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Программа медгарантий гарантирует пациентам, в частности с тяжелым течением COVID-19, бесплатное питание в больницах

Учреждения здравоохранения не имеют права при оказании медицинской помощи по программе медицинских гарантий в стационарных условиях устанавливать плату с пациента за обеспечение его питанием, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Бесплатное парентеральное питание - введение питательных веществ - также предусмотрено для пациентов с COVID-19 в критическом состоянии.

Круглосуточным полным или частичным парентеральным питанием обеспечивают также пациента в пределах приоритетной услуги медпомощи в сложных неонатальных случаях.

В пакет стационарной и мобильной паллиативной помощи входит оценка нутритивного состояния и предоставление нутритивной поддержки, включая энтеральное питание через зонд, или частичное или полное парентеральное питание.

Вместе с тем медучреждения имеют право устанавливать плату за улучшенное питание как дополнительную медуслугу, которая предоставляется исключительно по желанию пациента. В таком случае в больнице должно быть как минимум два вида питания - базовое бесплатное и улучшенное платное. Оплачиваются услуги пациентом официально через кассу медицинского учреждения.

В НСЗУ отмечают, что в рамках госпитализации медучреждение должно обеспечить медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств. Лекарства, которые медучреждение получает через централизованные закупки, не включены в тариф. В 2020 году такие лекарства будут поставляться в медучреждение так же, как в 2019 году.

Теги: #коронавирус
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