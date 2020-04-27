Медицина

18:52 27.04.2020

Гоструда Украины вводит горячую линию для заболевших COVID-19 медработников

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Гоструда Украины вводит горячую линию для заболевших COVID-19 медработников

Государственная служба Украины по вопросам труда вводит горячую линию для медицинских работников, заболевших COVID-19.

"С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний (инфицирование COVID-19) у медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19 и обеспечения их социальной защиты Гоструда вводит горячую линию", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заболевшие COVID-19 медицинские работники могут обращаться в Гоструда по телефону 044 279 03 28.

Как сообщалось, ранее Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщал, что заболевание COVID-19 по состоянию на 27 апреля в Украине подтверждено у 1749 медработников, что составляет 19,4% (фактически каждый пятый) от всех подтвержденных случаев.

Теги: #медики #коронавирус #гоструда
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