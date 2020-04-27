Около тысячи клиник в рамках 2-го этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета – и.о. главы НСЗУ

Около тысячи клиник в рамках второго этапа медреформы увеличили финансирование из центрального бюджета, сообщила и.о. главы Национальной службы здоровья Украины Оксана Мовчан.

"Из центрального бюджета по контрактам с НСЗУ около тысячи медучреждений получили больше денег. Некоторые из них на 70%, некоторые на 5%, кто-то на 50%", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что у медучреждений два источника финансирования – центральный бюджет и местный.

"НСЗУ распоряжается деньгами центрального бюджета. Раньше это была медсубвенция, а сейчас это программа медгарантий (ПМГ). В 2020 году денег из центрального бюджета на ПМГ выделено больше", - сказала она.

В то же время, по ее словам, около 600 медучреждений по разным причинам получили меньше денег из центрального бюджета.



Полный текст интервью и.о. главы НСЗУ будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"