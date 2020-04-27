Медицина

09:34 27.04.2020

Отсутствие координации между участвующими в финансировании больниц ведомствами стало проблемой реформы - и.о. главы НСЗУ

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Проблемой имплементации медреформы является отсутствие координации между ведомствами, которые участвуют в финансировании больниц, считает и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан.

"Из явных пробелов в имплементации медреформы, на которые стоит обратить первоочередное внимание, - это отсутствие координации между различными ведомствами, которые участвуют в жизни больниц - администрируют их деятельность или финансируют", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что "у медицинского бюджета нет цели поддерживать пенсионеров, это не фонд занятости, и он не оплачивает социальные услуги, проживание в больницах людей, которым негде жить, например".

"Это важные статьи государственного бюджета, но не медицинского. Он у нас ограниченный, и нам важно его пустить на диагностику и лечение приоритетных заболеваний" - сказала она.


Полный текст интервью читайте на главной станице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #нсзу #медреформа #мовчан
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