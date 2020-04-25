Медицина

11:06 25.04.2020

Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

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Аудит медреформы показывает очень тревожные сигналы – глава Минздрава Украины

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о тревожных сигнала, поступающих во время проведения аудита медреформы.

"Наш аудит, который мы ввели в связи со вторым этапом реформы, показывает очень тревожные сигналы", - сказал он на онлайн-брифинге в субботу.

Министр отметил, что по информации, поступающей из регионов, где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск

"Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что надо сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого выходить", - пояснил Степанов.

Он отметил, что медреформа должна завершиться без сокращенных медработников, с увеличенными зарплатами и с медициной, которой будут гордится украинцы.

Теги: #аудит #степанов #медреформа #минздрав
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