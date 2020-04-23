Кабмин в ближайшее время рассмотрит допфинансирование НСЗУ для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины по социальным вопросам Юлия Соколовская сообщила, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос дополнительного финансирования Национальной службы здоровья (НСЗУ) для борьбы с COVID-19 на 15,8 млрд грн.

"Эти средства пойдут на оплату деятельности мобильных бригад, доплаты врачам скорой помощи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Также с ним можно будет профинансировать стационарные больницы, которые перепрофилированы для принятия больных COVID-19", - сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания, которое провел в четверг с мэрами и главами ОГА руководитель ОП Андрей Ермак по поручению президента Владимира Зеленского.