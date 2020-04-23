Медицина

16:28 23.04.2020

Среди больных COVID-19 в Украине 93% заразились на территории страны – ЦОЗ

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Среди больных COVID-19 в Украине 93% заразились на территории страны – ЦОЗ

В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи заразились на территории страны, 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Кроме того, по состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев COVID-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

В ЦОЗ также отмечают, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями и призывают придерживаться дистанции и соблюдать гигиену.

Теги: #коронавирус #заражение #цоз
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