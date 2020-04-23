Медицина

16:11 23.04.2020

НСЗУ возместила 985 млн грн за год работы обновленной программы реимбурсации

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НСЗУ возместила 985 млн грн за год работы обновленной программы реимбурсации

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) за год работы обновленной госпрограммы "Доступные лекарства" возместила 985 млн грн за лекарственные средства, сообщила пресс-служба в Facebook.

Согласно сообщению, за год погашено около 13 млн е-рецептов. Наибольшее их количество - в Днепропетровской (более 1,4 млн), Харьковской (более 1 млн) и Львовской (825 тыс.) областях.

Лидерами по доли упаковок в программе реимбурсации по всем видам заболеваний является АО "Киевский витаминный завод" (14,1%), АО "Фармак" (12,2%), ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье "(10,8%). Эти же производители лидируют и по количеству погашенных рецептов.

Среди МНН лидирует бисопролол, клопидогрел (сердечно-сосудистые заболевания) и метформин (диабет II типа).

В НСЗУ отмечают, что ее специалисты создали дешборд - "Детализация лекарственных средств по программе реимбурсации "Доступные лекарства", который доступен на сайте.

Теги: #нсзу #реимбурсация
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