Минздрав намерен уже после месяца действия 2-го этапа медреформы вносить коррективы для улучшения системы - Ляшко

Министерство здравоохранения Украины намерено по итогам первого месяца действия второго этапа медреформы будет анализировать ситуацию и предлагать правительству коррективы, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет СOVID-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа – ИФ) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он на пресс-брифинге по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.