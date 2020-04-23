НСЗУ финансирует медучреждения по глобальному бюджету, сокращений медиков или уменьшения их зарплат не должно быть - главсанврач

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) финансирует медучреждения по глобальному бюджету, сокращений медиков не должно быть, сообщает замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области.

"Мы запретили постановлением Кабмина принимать плановые госпитализации и операции. В то же время НСЗУ внесла изменения в договоры, и первые три месяца она будет выплачивать исторический базовый бюджет для медучреждений, поэтому ни сокращений врачей, ни уменьшения зарплат не должно быть. В подобных случаях мы будем жестко реагировать к руководству", - сказал он.

Кроме того, замминистра отметил, что "законодательная база четко указывает общеобязательность карантина, и если кто-то не придерживается его – это вопрос к правоохранительным органам".