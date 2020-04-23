Медицина

12:22 23.04.2020

В Израиле летом начнут испытания вакцины против COVID-19 на людях - газета

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В Израиле летом начнут испытания вакцины против COVID-19 на людях - газета

Израильские ученые летом начнут тестировать на людях вакцину против коронавируса COVID-19, сообщила в четверг газета The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую компанию по разработке вакцин MigVax.

По данным MigVax, в мае разработчики вакцины будут тестировать ее эффективность и безопасность на грызунах, а первый этап клинических испытаний вакцины на людях начнется летом и будет длиться от шести до девяти месяцев.

Как сообщил старший исследователь MigVax Итамар Шалит, после клинических испытаний компания вместе с регулирующими органами определит следующие действия. Он отметил, что из-за многомиллионного спроса на вакцину "потребуются большие мощности для производства вакцин".

"Важно понимать то, что для подавления коронавируса и возвращения к нормальной жизни нужно инвестировать в такую вакцину, которая действительно будет эффективной, - сказал Шалит. - Как только мы получим эффективную вакцину, настанет время выйти из пандемии и вернуться к нормальной жизни".

По данным газеты, в MigVax намерены адаптировать созданную ранее вакцину против птичьей инфекционной пневмонии в пероральную вакцину против COVID-19, так как у этих заболеваний наблюдается генетической сходство и идентичен механизм заражения.

Сообщается, что такая вакцина будет обеспечивать комплексное реагирование иммунной системы.

Как сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на данные компании, вакцина не включает в себя сам вирус, поэтому является безопасной для использования людьми с пониженным иммунитетом.

Компания отметила, что с помощью бактериальной ферментации можно будет изготовить миллионы доз вакцины с минимальными затратами.

Накануне компания MigVax сообщила о получении инвестиций в размере $12 млн для активизации усилий по разработке вакцины.

Кроме того, с 23 апреля клинические испытания на людях вакцины против COVID-19 начнутся в Великобритании, об этом ранее на этой неделе сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.

Теги: #коронавирус #вакцина #израиль
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