Медицина

11:13 23.04.2020

Минздрав взял в работу вопрос доступа работников клинических кафедр медвузов к предоставлению помощи в медучреждениях

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Минздрав взял в работу вопрос доступа работников клинических кафедр медвузов к предоставлению помощи в медучреждениях

Министерство здравоохранения по результатам селекторного совещания с руководством медицинских вузов взял в работу вопрос обеспечения доступа работникам кафедр к предоставлению помощи в медучреждениях, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"После того как стартовал второй этап медреформы, возникли проблемы с доступом работников клинических кафедр к предоставлению медпомощи в медучреждениях. В целом у нас свыше 10 тыс. медработников работают в медучреждениях и предоставляют помощь пациентам: профессоры, доценты, - но они являются работниками кафедр. Выяснилось, что после 1 апреля у них практически полностью нет доступа к пациентам, и они не могут оказывать помощь", - сказал он.

По словам министра, у медучреждений также возникла проблема с арендой зданий для кафедр.

"Второй вопрос касался аренды имущества учреждениями высшего последипломного образования для размещения клинических кафедр. То есть клинические кафедры (хирургия, терапия и другие) находятся непосредственно в медучреждениях, и это понятно, ведь чтобы научить студента, ему необходимо все делать на практике. После 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве они (кафедры – ИФ) обязаны платить большие суммы аренды - для вузов это доходит до 80-90 млн грн в год", - отметил он.

"Мы эти вопросы взяли в работу. Договорились с ректорами, что создадим постоянный орган, в который войдут все руководители вузов, чтобы быть всегда на связи и решать в том числе и на законодательном уровне проблемы, которые у них возникают", - добавил Степанов.

Теги: #степанов #медреформа #минздрав
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