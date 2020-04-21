Увольнение медиков из-за изменений системы финансирования медучреждений недопустимо - Степанов

Увольнение медиков из-за изменения механизма финансирования учреждений здравоохранения недопустимо, процитировала пресс-служба Минздрава заявление министра Максима Степанова на селекторном совещании с областными департаментами здравоохранения в Украине.

"В связи с переходом с 1 апреля на программу медицинских гарантий мы проводим тщательный аудит того, как это влияет и повлияет на второй и третий уровни медицины. Когда мы изучили все договоры на предмет дефицита и профицита средств, то увидели: из более 1,600 тыс. учреждений здравоохранения 984 имеют дефицит. Это очень тревожный сигнал. Мы не можем допустить увольнение медработников", - отметил он.

Как отметили участники селекторного совещания из регионов, при этом в зоне особого риска из-за недостаточного финансирования отрасли находятся противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и высокоспециализированные медицинские направления.

"Если мы не покроем дефицит в средствах, нам придется закрывать бригады в сельской местности, в районах. Если останется так, как есть, мы сократим 30 бригад из 145. То есть, города будут обеспечены, а села - нет", - заявили представители департамента здравоохранения Запорожской области.

Схожие опасения высказали и представители других регионов Украины.

Степанов поручил департаментам здравоохранения предоставить в Минздрав полную информацию о планах так называемой "оптимизации", а также свое видение реформирования и финансирования медучреждений.