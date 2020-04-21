Минздрав препятствует проведению закупок по COVID-19 ГП "Медзакупки Украины" и завышает цены - пациенты

Министерство здравоохранения Украины, самостоятельно проводя закупки медицинских изделий для защиты врачей от коронавирусной инфекции, фактически манипулирует тендерными условиями, закупает костюмы биозащиты по завышенным на 40% ценам, заявили представители пациентских организаций на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда "Пациенты Украины" Инны Иваненко, госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) закупило костюмы биозащиты, существенно снизив на них цену. Одновременно Минздрав объявил аналогичный тендер, который провел самостоятельно. При этом в закупке министерства были выставлены дополнительные требования к костюмам биозащиты, которые раньше не предъявлялись ни при закупке МЗУ, ни при закупках, которые проводят клиники и местные органы через систему ProZorro.

"Фактически Минздрав изменил требования (к костюмам биозащиты - ИФ), чтобы забрать закупку, чтобы тендеры проводил собственный тендерный комитет. Минздрав не дал госпредприятию "МЗУ" возможности заниматься закупками", - сказала она.

Иваненко отметила, что производитель костюмов биозащиты, которые были закуплены МЗУ, уже изготовил часть этих костюмов и был готов их поставить.

В свою очередь, член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань считает, что в Минздрав "возвращаются тендерные схемы времен Богатыревой".

"Есть новосозданное ГП "МЗУ", есть международные организации, которые продемонстрировали эффективность закупок, однако Минздрав сейчас перетягивает на себя закупки, возвращая схемы прошлых лет. Если бы Минздрав хотел защитить врачей, он бы обеспечил закупки медиков защитными костюмами два месяца тому назад, а не сейчас проводил самостоятельные тендеры", - сказала она.

Щербань также отметила, что Минздрав не выставлял какие-либо дополнительные требования во время закупок, которые проходили через систему ProZorro.

"Если Минздрав считает, что эти требования так важны, то почему они не выставили эти требования раньше?", - сказала она.

По словам главы благотворительной организации "100% Жизни" Дмитрия Шерембея, средства, которые переплачивает тендерный комитет Минздрава, могут быть критически важны в случае, если министерство будет также самостоятельно проводить закупки лекарственных средств.

"Коррупция в здравоохранении – это воровство жизней. Страшно себе представить, если подобные схемы, против которых мы боролись, будут возрождаться при закупках препаратов по онкологии, орфанным заболеваниям, по другим программам, которые критически важны для жизни людей", - сказал он.