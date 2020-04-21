"Медицинские закупки Украины" провели все процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биозащиты, не получили ответа от Минздрава

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) провело все необходимые процедуры для закупки 90 тыс. костюмов биологической защиты в соответствии с порядком, определенным постановлением Кабинета министров от 20 марта 2020 года №225 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID- 19) на территории Украины", однако не получило ответ от Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению МЗУ в Facebook, 20 тыс. костюмов уже могли бы быть поставлены в больницы.

В МЗУ отметили, что 10 апреля ГП получило распоряжение Минздрава о закупке 90 тыс. костюмов биозащиты на сумму 35,687 млн грн (ожидаемая стоимость 396 грн/штука), коды товара определены распоряжением в соответствии с постановлением Кабмина №225 согласно УКТЗЕД. 11 апреля МЗУ подготовило техзадание и опубликовало годовой план закупок в системе ProZorro. ГП осуществило мониторинг 100 похожих закупок и проанализировало 16 предложений. 13 апреля МЗУ отправило Минздраву письмо для согласования. 14 апреля был выбран поставщик (украинский производитель), который предложил самые выгодные условия (245 грн/шт), то есть экономия должна была составить до 13,7 млн грн. МЗУ подписало договор с поставщиком и отправило его на согласованию Минздраву, однако официального ответа от ведомства спустя семь дней ГП не получило.

В то же время министерство 15 апреля опубликовало изменения в годовой план закупок, согласно которому ведомство заключило договор на закупку 71,374 тыс. костюмов, изготовленных в КНР, на сумму 35,874 млн грн (488,6 грн/штука). Объясняя это необходимостью получить костюмы в соответствии с ДСТУ EN 14126, однако такого требования Минздрав не поставил изначально. Оно появилось только в самостоятельно опубликованных Минздравом изменениях в план.

В МЗУ подчеркнули, что товар, который планирует закупить Минздрав, в Украине еще нужно будет проверить на соответствие этой сертификации.