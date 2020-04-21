Киевские врачи, работающие с больными Covid-19, получили за март зарплату в размере не мене 30 тыс грн - Кличко

Столичные врачи, работающие с больными коронавирусной болезнью Covid-19, получили за март заработную плату в размене от 30 тыс до 50 тыс грн, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными Covid-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 млн грн. Таким образом, врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тыс гривень, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривень", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник..

В среднем доплата за март медперсоналу, работающего с больными Covid-19, составляет: врачам – 17 тыс грн, медицинским сестрам - 13 тыс грн, младшему медицинскому персоналу - 11 тыс грн.

По словам мэра Киева, сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мерах по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март - для этого город дополнительно выделил 12,4 млн грн. В среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тыс грн, фельдшеры – 5,5 тыс грн, а санитары – 1,9 тыс грн.

Также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства, применяемые для оказания медицинской помощи больным Covid-19, сообщил Кличко.