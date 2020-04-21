Минздрав получил еще 1400 упаковок гидроксихлорохина – Степанов

Министерство здравоохранения получило еще 1400 упаковок гидроксихлорохина, препарат будет распределен по регионам, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"В субботу Минздрав получил еще 1400 упаковок гидроксихлорохина, уже сегодня будет подписано распределение, и эти препараты будут доставлены в регионы и будут находиться в больницах", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметил, что указанная партия гидроксихлорохина получена "от другого производителя" (ранее Минздрав получил 3000 упаковок препарата "плаквенил" с действующим веществом гидроксихлорохин от компании "Санофи" - ИФ).

Степанов также сообщил, что планирует во вторник подписать приказ об изменении алгоритма тестирования на COVID-19 и обязательном тестировании медработников, которые работают с пациентами с этим заболеванием.

"Уже сегодня будут введены соответствующие изменения в алгоритм в приказ Минздрава. Все без исключения медработники, которые работают с COVID-19, находятся в группе риска, они будут проходить тестирование раз в пять дней в обязательном порядке", - сказал он.

Как сообщалось, в начале апреля компания "Санофи" безоплатно передала Минздраву 3 тыс. упаковок препарата "Плаквенил" (действующее вещество - гидроксихлорохин), применяемый для лечения ряда ревматоидных заболеваний, который включен в стандарты лечения пациентов с COVID-19.

Позднее Степанов сообщил, что Украина получит гуманитарную помощь в виде 320 тыс. таблеток с действующим веществом гидроксихлорохин для симптоматического лечения больных COVID-19 в качестве гуманитарной помощи компании "Санофи" и "Сандоз". Этого количества должно было хватить на лечение более 22 тыс. пациентов.

В настоящее время препараты с действующим веществом "гидроксихлорохин" показаны к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. При этом они показали свою эффективность в лечении COVID-19, в настоящее время в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования.