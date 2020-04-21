Медицина

11:52 21.04.2020

Частные лаборатории и клиники с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, выявили 198 случаев заболевания – Степанов

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Частные лаборатории и клиники с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, выявили 198 случаев заболевания – Степанов

Частные лаборатории и клиники с начала эпидемии COVID-19 провели 3900 ПЦР-тестов, в результате которых выявили 198 случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Запрета на ПЦР-тесты в частных клиниках не существует, за все время эпидемии методом ПЦР частные лаборатории повели 3900 тестов, в том числе 198 тестов были позитивными", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметил, что ПЦР-тесты в частных лабораториях проводятся на коммерческой основе, и единственным требованием, которое к таким лабораториям выдвигает Минздрав, является обязательное информирование Центра общественного здоровья в случае выявления позитивного результата для проведения эпидрасследования.

"Какое-либо сокрытие результатов ПЦР-теста недопустимо", - сказал он.

Как сообщалось, по данным ресурса doc.ua услугу тестирования (экспресс-тесты и ПЦР-тесты) на COVID-19 предлагают в Киеве более 10 частных клиник, в том числе сетевые.

Теги: #коронавирус #степанов #тесты #лаборатории
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