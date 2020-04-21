Медицина

11:14 21.04.2020

Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

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Минздрав не издавал приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19 – Степанов

Министерство здравоохранения не издавало приказ об использовании стволовых клеток для лечения COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Минздрав не подписывал приказ об использовании стволовых клеток для лечения коронавирусного заболевания. Все меры и стандарты по лечению COVID-19 были утверждены (приказом Минздрава - ИФ) 2 апреля, потом туда вносились изменения по протоколу и стандарту лечения COVID-19", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов отметили, что в некоторых странах были начаты клинические испытания по использованию стволовых клеток для лечения COVID-19, в частности, такое исследование открыла FDA в США.

Вместе с тем, по его словам, в Украине такие исследования не проводятся. "В Минздрав не поступали материалы ни от одной компании относительно открытия таких клинических испытаний. Если будут направлены такие материалы, наша группа экспертов, которая состоит из ведущих врачей страны, будет рассматривать этот вопрос и принимать научно обоснованные на 100% решения!" - сказал он.

Теги: #коронавирус #лечение #степанов #минздрав
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