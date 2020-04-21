Медицина

10:24 21.04.2020

Все лаборатории на Пасху работали в обычном режиме – Степанов

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Все лаборатории на Пасху работали в обычном режиме – Степанов

Все лаборатории работали на Пасху в обычном режиме и не делали перерыв, все нули в статистике связаны с тем, что люди на праздник не обращались за помощью, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Вчера у нас было семь областей, которые подали свои отчетности за 19 апреля. Все лаборатории работали в обычном режиме, то есть не делали себе перерыв. Эти нули были связаны с тем что на Пасху много людей не обращалось к врачам о проведении тестирования. Эту ситуацию мы также подтвердили тем, что у нас не было звонков на "горячую линию" относительно отказа в ПЦР-тестировании",- отметил он.

"Также у нас есть ситуация, когда в Черновицкой области сделано 48 исследований – 17 подтвержденных случаев вошли в отчетность, но там произошла техошибка и в форме поставили ноль. В Винницкой области были тесты на исследования, но в связи с тем, что надо было дать отдохнуть амплификатору (лабораторное оборудование), который работает 24/7, штаб принял решение сделать перерыв", - добавил он.

Теги: #степанов #минздрав #лаборатории
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