Biopharma присоединилась к международному альянсу по разработке гипериммунного иммуноглобулина для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания Biopharma (Киев) присоединилась к международному альянсу по разработке и производству гипериммунного иммуноглобулина для лечения COVID-19, в который вошли мировые лидеры производства лекарств из плазмы крови .

Как сообщается в пресс-релизе компании, с инициативой совместных действий выступили компании CSL Behring (США) и Takeda (Япония). К ним уже присоединились Biotest (Германия), BPL (Великобритания), LFB (Франция) и Octapharma (Швейцария).

Альянс позволит объединить усилия ведущих специалистов отрасли из разных частей мира для разработки надежного и эффективного способа для лечения больных COVID-19.

"Нет никакого сомнения, что результатом совместных действий станет значительный прорыв в борьбе с пандемией. Biopharma готова присоединиться к объединению и использовать свои технологии и ресурсы для разработки, клинических исследований и производства препарата", - приводятся в пресс-релизе слова президента компании Biopharma Константина Ефименко.

Предполагается, что для разработки гипериммунной терапии требуется донорство плазмы крови многими пациентами, которые полностью выздоровели от COVID-19. В крови таких людей уже содержатся антитела, способные бороться с новым коронавирусом. Из собранной плазмы будет произведен препарат с высоким содержанием антител к COVID-19.

"В связи с этим Biopharma обращается к активному гражданского общества с призывом содействовать развитию донорства плазмы", - подчеркивает компания.

Biopharma - украинская биотехнологическая компания, единственный завод в Восточной Европе, который имеет современные технологии, производит и разрабатывает препараты из донорской плазмы уже почти 50 лет.

Компания сосредоточена на обеспечении лекарствами Украины и по контрактному принципу поставляет свою продукцию в более 30 стран мира. Осенью 2019 Biopharma перенесла свое производство в новый научно-производственный комплекс в Белой Церкви.

Компания развивает сеть собственных плазмацентрив. Сейчас они работают в Сумах, Шостке, Конотопе, Черкассах, Днепре и Харькове