Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков – Степанов

Министерство здравоохранения изучает возможность проведения тестирования раз в пять дней всех медиков, работающих с пациентами, у которых установлен диагноз COVID-19.

"В связи с существенным увеличением количества заболевших медработников мы рассматриваем возможность проведения тестирования один раз в пять дней всем медработникам, которые работают с (пациентами - ИФ) с COVID-19", - сказал министр Максим Степанов на брифинге в пятницу.

При этом он отметил, что в целом алгоритм тестирования медработников на COVID-19 не отличается от общего алгоритма тестирования.

Министр также сообщил, что Минздрав упростил процедуру заключения декларации с семеныйм врачом.

"Сейчас это можно сделать онлайн", - сказал он.