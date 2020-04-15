Медицина

15:43 15.04.2020

В первый день доступа пользователи раскупили экспресс-тесты на COVID-19, сейчас они есть в наличии – сервис Liki24.com

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В первый день доступа пользователи раскупили экспресс-тесты на COVID-19, сейчас они есть в наличии – сервис Liki24.com

Экспресс-тесты на COVID-19 от украинского производителя "Медбиоальянс" в аптеках Украины появились в начале апреля, в первый день пользователи заказали все имеющиеся тесты, сообщили агентству "Интерфакс-УКраина" в сервисе по поиску и доставке лекарств Liki24.com.

"4 апреля, в первый день доступности тестов на сайте сервиса Liki24.com, пользователи заказали все имеющиеся тесты за несколько часов. Однако уже на следующий день аптеки пополнили запасы, тесты снова стали доступны к заказу онлайн с доставкой. Их средняя стоимость 490 грн в Киеве",- отмечают в компании.

Согласно сообщению, такие тесты предназначены для визуального (качественного) быстрого выявления антител классов G и M (IgG и IgM) к коронавируса COVID-19 (NCV, 2019-nCoV, SARS-CoV-2), которой является возбудителем атипичной пневмонии в сыворотке, плазме или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа.

Кроме того, не падает спрос на антисептики и медицинские маски, даже несмотря на многократное повышение цен на эти средства защиты по сравнению с январем 2020 года. "Также спросом пользуются нитриловые перчатки. В среднем их стоимость - 284 грн за 100 шт. А вот ажиотаж вокруг спирта, глицерина и перекиси водорода, которые ВОЗ рекомендовал для изготовления антисептика в домашних условиях, заметно спал, так как антисептики от украинских и иностранных поставщиков вновь появились в свободной продаже",- добавили Liki24.com.

Отмечается, что в аптеках страны вновь появился "парацетамол" во всех формах выпуска от разных производителей Также появился в продаже препарат "протефлазид", однако цены на него в некоторых аптеках значительно увеличились (сейчас в Киеве флакон 30 мл стоит от 335,95 грн до 758,60 грн). Не падает спрос и на такие противовирусные препараты, как "амиксин", "иммустат", "рибавирин", "циклоферон" и др.

"В то же время в свободном доступе нет "плаквенила", который сейчас называют спасением от коронавируса. Это связано с тем, что эти лекарства можно использовать только в больницах под наблюдением врача",- пояснили в компании.

Помимо этого, за последние недели у сервиса Liki24.com значительно вырос спрос на доставки медикаментов из аптек, особенно в регионы, что стало возможным благодаря совместной программе бесплатных доставок лекарств в регионы "Укрпоштой" на период карантина. Возрос спрос и на доставку медикаментов из аптек "Новой поштой".

Традиционно, наиболее активно доставку медикаментов курьером и почтой заказывают жители крупных городов - Киев, Днепр, Харьков, Одессы и Львов.

Теги: #коронавирус #covid_19 #тесты
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