Минздрав совместно с НСЗУ проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи – Степанов

Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи, вошедших во второй этап реформы системы здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге после заседания правительства в среду.

"Так как с 1 апреля все больницы финансируются через НСЗУ, в условиях COVID-19 для нас это было очень важно. Мы эту работу начали с НСЗУ, непосредственно коммуницируем с (областными - ИФ) департаментами здравоохранения, непосредственно с больницами, смотрим, какие прогнозы по зарплатам для врачей, какие прогнозы относительно других вопросов, обеспечения оборудования, состоянию зданий, все процессы, которые проходят в системе здравоохранения", - сказал он.

Степанов отметил, что "пока сигналы, которые мы видим, вызывают беспокойство", - сказал он.