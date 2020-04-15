Медицина

14:59 15.04.2020

Минздрав совместно с НСЗУ проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи – Степанов

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Минздрав совместно с НСЗУ проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи – Степанов

Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) проводит аудит медучреждений специализированной медпомощи, вошедших во второй этап реформы системы здравоохранения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге после заседания правительства в среду.

"Так как с 1 апреля все больницы финансируются через НСЗУ, в условиях COVID-19 для нас это было очень важно. Мы эту работу начали с НСЗУ, непосредственно коммуницируем с (областными - ИФ) департаментами здравоохранения, непосредственно с больницами, смотрим, какие прогнозы по зарплатам для врачей, какие прогнозы относительно других вопросов, обеспечения оборудования, состоянию зданий, все процессы, которые проходят в системе здравоохранения", - сказал он.

Степанов отметил, что "пока сигналы, которые мы видим, вызывают беспокойство", - сказал он.

Теги: #аудит #степанов #нсзу #минздрав #медучреждения
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